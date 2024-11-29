Больше тысячи шаров украсили новогоднюю елку в Ершове

Новогодняя атмосфера охватывает города Ершово и Звенигород, где уже началась подготовка к праздникам. Например, в Ершове, в культурно-досуговом центре, новогодние украшения и гирлянды украсили елки как на улице, так и внутри здания.

Фойе украшено уютными зимними декорациями: маленькими елками, праздничным камином и фигурами Деда Мороза и Снегурочки.

Также в преддверии Рождества и Нового года в культурно-досуговом центре Ершово запланирована насыщенная программа мероприятий для жителей всех возрастов. Это и мастер-классы по изготовлению новогодних подарков и игрушек, и новогодние представления, и спектакли. Праздничная атмосфера распространилась и на подразделения спортивного культурно-досугового центра «Ершовское», где также уже установлены новогодние елки в селах Аксиньино, Каринском и Саввинской Слободе.

Параллельно с подготовкой в Ершове, Звенигород также спешит встретить зимние праздники. Как сообщила заместитель начальника территориального управления Звенигорода Татьяна Бокова, в городе установят сразу три елки. Одна из них расположена неподалеку от Культурного центра имени Любови Орловой, другая — на стадионе «Спартак», а третья — в Городском парке Звенигорода.

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