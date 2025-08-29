Больница Королева будет сотрудничать с московским офтальмологическим центром

Взаимодействие с Центром «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова поможет повысить качество медицинской помощи, оказываемой жителям городского округа Королев. Помимо этого, учреждения планируют совместно готовить молодых специалистов, а у пациентов из Королева появится возможность отправиться на лечение в известную московскую клинику.

Необходимая база для сотрудничества у больницы в Королеве есть — в филиале микрорайона Юбилейный работает офтальмологическое отделение, которое по качеству оказания помощи не уступает ведущим клиникам страны. Генеральный директор Центра «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова Дмитрий Арсютов посетил медучреждение, чтобы оценить уровень развития офтальмологии в наукограде.

В отделении трудятся пять врачей офтальмологов и офтальмо-хирургов, среди которых доктор и кандидат медицинских наук. Больницу оснастили современным оборудованием, позволяющим сделать томографию сетчатки глаза и зрительного нерва, ультразвуковое исследование глазного яблока и орбиты, а также компьютерную периметрию для выявления патологий. В прошлом году в отделении выполнили почти 1500 операций, вылечили свыше 2600 пациентов.

Отметим, что в рамках сотрудничества медучреждения планируют открыть на базе отделения в Королеве центр для лечения сложной патологии — диабета глаза.