Более километра дорог отремонтировали в Люберцах с начала 2025 года

В Люберцах ремонт автомобильных дорог вышел в активную фазу. Рабочие заменили полотна на участке улицы 3-е Почтовое отделение и на улице Строителей.

О ходе ремонтов рассказал глава городского округа Владимир Волков.

«Ремонт дорог в городском округе в активной фазе. Новое асфальтовое покрытие подрядчик уложил на участке улицы 3-е Почтовое отделение и на улице Строителей в Люберцах. Здесь общая протяженность обновленных участков составила более километра. Всего в текущем сезоне планируется отремонтировать 11 муниципальных дорог, три из которых — в Дзержинском и четыре — региональные автомобильные дороги общей протяженностью более 25 километров», — отметил Владимир Волков.

Глава Люберец напомнил, что перечень автомобильных дорог, которые подлежат ремонту, можно посмотреть на сайте.

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