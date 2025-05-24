Более 90 животных сбили на дорогах Подмосковья в этом году

В этом году на подмосковных дорогах сбили 83 лося, восемь косуль и три кабана. В основном аварии происходили в вечернее или ночное время. Водители наезжали на животных из-за невнимательности, плохой освещенности, состояния дорог или превышения скорости авто, рассказал подмосковный Комлесхоз.
При совершении наезда сотрудники ГИБДД или ЕДДС сообщают в охотнадзор об аварии. Кроме того, факт ДТП передают ветеринарному инспектору Минсельхозпрода МО.
После этого управление охотничьего контроля Комлесхоза едет на место происшествия и фиксирует факт. Ветеринары осматривают животное и пишут заключение.
В случае гибели лесного жителя труп забирает охотпользователь. При ранении ветеринары могут отправить животное на лечение или усыпление.
Ранее в Комлесхозе Подмосковья объяснили причины частых ДТП с лосями.
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