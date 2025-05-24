Более 90 животных сбили на дорогах Подмосковья в этом году

В этом году на подмосковных дорогах сбили 83 лося, восемь косуль и три кабана. В основном аварии происходили в вечернее или ночное время. Водители наезжали на животных из-за невнимательности, плохой освещенности, состояния дорог или превышения скорости авто, рассказал подмосковный Комлесхоз .

При совершении наезда сотрудники ГИБДД или ЕДДС сообщают в охотнадзор об аварии. Кроме того, факт ДТП передают ветеринарному инспектору Минсельхозпрода МО.

После этого управление охотничьего контроля Комлесхоза едет на место происшествия и фиксирует факт. Ветеринары осматривают животное и пишут заключение.

В случае гибели лесного жителя труп забирает охотпользователь. При ранении ветеринары могут отправить животное на лечение или усыпление.

Ранее в Комлесхозе Подмосковья объяснили причины частых ДТП с лосями.