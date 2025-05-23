В Комлесхозе Подмосковья объяснили причины частых ДТП с лосями

Сохатые стали чаще появляться в деревнях, поселках и городах Подмосковья и попадать под колеса машин. В региональном Комлесхозе рассказали о том, что заставляет диких животных выходить на дороги и трассы.

Копытные животные, в том числе и лоси, кочуют. Сезонные перебеги они совершают два раза в год — в весенний и осенний периоды. Эти перемещения связаны с изменениями их рациона питания. Зимой лоси едят грубые ветки и хвойные побеги молодой сосны, тогда как летом и весной у них появляется доступ к разнообразным травам, включая водные и прибрежные растения. Стремление к более вкусному корму вынуждает лосей перемещаться в конце весны — начале лета.

Кроме того, с наступлением тепла лоси ищут прохладные, проветриваемые участки вблизи дорог и полей. Так они пытаются защититься от назойливых кровососущих насекомых, которые раздражают животных и затрудняют им дыхание.

В Комлесхозе МО добавили, что чаще выходят на проезжую часть молодые лоси, поскольку они менее осмотрительны и осторожны, нежели взрослые. Это нередко приводит к трагическим последствиям. Причиной появления лосят на трассах является стремление найти новое место для жизни.

Подмосковье известно богатыми лесами, примыкающими к жилым зонам. Такие условия формируют природные зеленые коридоры. Их и используют мигрирующие животные. Однако многие, попав в городскую среду, испытывают стресс из-за шума улиц и действий людей, часто становятся участниками аварий, получают травмы и гибнут.

В ведомстве призвали проявлять максимальную бдительность на дорогах, особенно ночью, а также соблюдать скорость движения и обращать внимание на дорожные знаки.