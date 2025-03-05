Более 80 наград получили работники завода в Красногорске в 2025 году

Серия награждений прошла на Красногорском заводе имени Сергея Зверева, который входит в состав холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Предприятие является одним из лидеров по производству оптического и оптико-электронного оборудования для космических исследований, медицины и других отраслей.

За большой вклад в развитие оптической промышленности сотрудники завода удостоены почетных званий и знаков отличия, в том числе, от руководства Московской области и администрации Красногорска. Всего с начала текущего года работники предприятия получили более 80 наград различного уровня.

Почетные грамоты, благодарности и другие знаки отличия вручили как руководящим сотрудникам, так и представителям инженерных и рабочих специальностей.

Генеральный директор «Швабе», члена Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин отметил, что благодаря таким профессионалам создаются востребованные продукты и реализуются уникальные проекты, способствующие развитию промышленности и науки России.