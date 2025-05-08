Более 80 деревьев посадили на Аллее памяти в Лосино-Петровском

Глава городского округа Лосино-Петровский и жители деревни Леониха высадили новые деревья на Аллее памяти. Предыдущие уничтожили злоумышленники в ночь со второго на третье мая.

Каждое дерево носило имя героя, сражавшегося в годы Великой Отечественной войны. После происшествия администрация округа немедленно организовала новую посадку елей, сосен и вязов. Акцию «Сад памяти» приурочили к 80-летию Победы.

«Сегодня „Аллея Памяти“ восстановлена. Высажено более 80 новых высокорослых деревьев. Наш долг — сохранить память о подвигах наших предков, ведь благодаря им у нас есть возможность жить, работать, растить и воспитывать детей», — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы. В Подмосковье проведут более 6000 мероприятий.