Более 8 тысяч человек присоединились к «Активному долголетию» в Королеве в 2025 году

Программа губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Активное долголетие» стартовала в Королеве в 2019 году. Участниками проекта стали более 17 тысяч жителей старшего возраста, в том числе 8 тысяч — в 2025 году.

Для пенсионеров организуют разнообразные активности и мероприятия, которые помогают им оставаться в хорошей форме, дают возможности для самовыражения и активного участия в общественной жизни. В Королеве работают два клуба активного досуга: в центре города и микрорайоне Юбилейный.

Участники «Активного долголетия» могут заниматься пением, рисованием, танцами, гимнастикой, активно осваивают новые виды спорта, такие как скандинавская ходьба, велоспорт, сапбординг и большой теннис, изучают компьютер и иностранные языки. В 2025 году для «долголетов» провели более 7,5 тысячи занятий и свыше 100 экскурсионных программ.

Кроме этого, представители старшего поколения регулярно оказывают поддержку участникам специальной военной операции, изготавливают маскировочные сети и вяжут теплые вещи.

В Королеве дополнительно реализуется проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия», который включает вокально-инструментальные занятия для участников клуба.