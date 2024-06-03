Более 8 тысяч человек посетили арт-фестиваль «Сирень+» в Солнечногорске
Масштабный арт-фестиваль «Сирень+» прошел в Солнечногорске. Площадкой проведения второй год подряд выступает набережная озера Сенеж и городской парк. За два дня мероприятие посетили более восьми тысяч человек.
В рамках фестиваля традиционно состоялась высадка сиреневой аллеи в городском парке. Саженцы посадили глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков совместно с автором праздника Ниной Потаповой, а также с официальным представителем Министерства иностранных дел России Марией Захаровой и заслуженным артистом Российской Федерации Сергеем Куприком.
«Очень приятно было видеть и Нину Ивановну Потапову — дочь Ивана Федоровича Стрекалова, который когда-то основал сиреневый сад на территории завода „Лепсе“ в память о погибших на полях Великой Отечественной войны рабочих предприятия. Спасибо ей за такую славную традицию. Уверен, мы ее сохраним и передадим нашим потомкам», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Двухдневная праздничная программа была наполнена разнообразными мероприятиями: награждением победителей и призеров конкурсов, флэшмобами, DJ-сетами, показами фильмов, мастер-классами. Кульминацией первого дня стало появление на сцене известной российской певицы Лады Дэнс, которая исполнила свои популярные хиты. А завершился вечер ярким неоновым шоу.
Второй день фестиваля порадовал жителей и гостей Солнечногорска спортивными мероприятиями, фотовыставкой под открытым небом и творческими мастер-классами. В честь закрытия мероприятия состоялся большой концерт с участием творческих коллективов округа.
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