«Берите друзей». Андрей Воробьев позвал жителей на День защиты детей в парки Подмосковья

Губернатор Московской области в преддверии Дня защиты детей рассказал о сюрпризах, которые ждут ребят. Завтра, 1 июня, все юные посетители парков получат мороженое, а кроме того, там будут работать аниматоры и аквагримеры. Также для них проведут множество увлекательных мастер-классов и спортивных состязаний.

«По традиции подготовили для ребят более 60 тысяч упаковок мороженого, чтобы раздать его в 60 парках Подмосковья», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Например, в балашихинском парке «Пехорка» для детей проведут мастер-классы и различные игры, а «Маленький театр кукол» научит управлять куклами, IT-центр «Компас» — робототехнике.

Не менее насыщенная программа ждет и посетителей парка «Городок» в Рузе. Там пройдет квест «Навигатор» по следам динозавров» — ребята примут участие в настоящих археологических раскопках. Также интересно будет и парке «Скитские Пруды» Сергиево-Посадского городского округа.

«Начало акции в 12:00. Берите детей, друзей и приходите в парки наслаждаться „Летом в Подмосковье“», — пригласил всех на праздник губернатор Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».