Более 75 тысяч изделий произвели на Жостовской фабрике в Мытищах в 2025 году

Итоги года подвели на фабрике в деревне Жостово. В том числе подсчитали, сколько новогодних изделий удалось изготовить в этом году.

Известный цветочный узор традиционно украшает не только подносы, но и текстиль, свечи, стикеры и многое другое. Наибольшим спросом пользуется продукция, которая ассоциируется с Новым годом. Так, накануне праздника мастера расписали тысячи елочных шаров.

Производство шаров начали за несколько месяцев до Нового года. Для этого взяли стеклянные и деревянные заготовки, которые украсили вручную традиционными яркими цветами и орнаментами и зимними сюжетами.

В этом году особенностью стал мерч с символом 2026 года — лошадкой, выполненной в жостовской росписи. Ее можно купить как отдельное елочное украшение или на футболках и шопперах. Купить сувениры можно в музее при фабрике и в фирменном магазине в Москве, а также на маркетплейсах.