Более 700 куличей для детей-инвалидов передали волонтеры Балашихи | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 20:17 Более 700 куличей для детей-инвалидов передали волонтеры Балашихи Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Акция «Творить добро Балашиха» проходит в округе седьмой год. Куличи к празднику передали в общественные организации, центр по работе с семьями инвалидов «Мир для всех», центр особых детей инвалидов «Лучик».

Также праздничную выпечку передали участникам специальной военной операции.

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«Вот такую пасхальную радость в форме освященных куличей подготовили. В преддверии светлого, замечательного праздника Пасхи, который почитается на территории всей Российской Федерации, мы проводим одну из самых добрых традиционных акций», — рассказала руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах указана на сайте. Телефон регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья»: +7 (925) 591-40-33.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел».

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