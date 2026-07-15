Более 700 человек отправились в крестный ход из Мытищ в Сергиев Посад

Более 700 паломников Московской области вышли из Мытищ на крестный ход «От государя к преподобному». Верующие пешком и с молитвой направились к Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде.

Колонне предстоит пройти около 90 километров за четыре дня. По дороге к ней присоединятся новые паломники.

С самого начала пути на крестный ход вышли иерей Евгений Ефремов и его сын Глеб. Для них он стал семейной традицией: в этом году отец и сын идут уже в шестой раз.

«Необъяснимая глубина смысла. Потому что жизнь обретает смысл, когда ты служишь чему-то большему. Здесь есть эта возможность — послужить. Идет бабушка рядом — помог. Промокли ноги — потерпел. <…> И чувствуешь, что ты этот день прожил не зря», — отметил Глеб Ефремов.

Маршрут начался у храма Благовещения Пресвятой Богородицы и завершится у Лавры. Паломники остановятся у мемориалов воинской славы, где проведут панихиды, а также посетят храмы для богослужений и отдыха. В пути участники совместно помолятся за Россию и произнесут личные просьбы.

«От дня ко дню, от службы к службе люди просветляются. Душа очищается, наполняется радостью. И входят в Лавру с таким ликованием, с такой радостью, которую невозможно выразить словами, а надо прожить», — добавил иерей.

Маршрут из года в год увеличивается: в минувшем году паломники преодолели 80 километров за три дня. Всю доступную информацию о местонахождения крестного хода, местах молебнов и литургий можно найти на сайте.