Трехдневный крестный ход из Мытищ в Сергиев Посад стартовал в Подмосковье

Паломники Московской области организовали трехдневный крестный ход «от Государя к преподобному». Его маршрут начинается из Мытищ и завершается в Сергиевом Посаде.

Самому маршруту хода уже несколько сотен лет. При этом некоторые источники относят его ко временам царя Алексея Михайловича Романова.

«Этот крестный ход описывается у многих классиков, например, у Шмелева в „Лето Господне“. И этот крестный ход объединял очень разных людей. Причем разные сословия ходили в разное время года. Это такая русская традиция и, как я говорил в проповеди, самая главная традиция крестного хода в дореволюционной России», — рассказал иерей храма Дмитрия Донского, организатор крестного хода Владимир Сухих.

Первый крестный ход в 2017 году организовался почти стихийно, а на сегодняшний день он объединяет не только жителей Подмосковья. Чтобы пройти дорогой к храму съезжаются люди со всей страны.

«Это мой шестой крестный ход из Мытищ в Лавру и хочется сюда вернуться снова и снова. Это такое особенное молитвенное шествие, особенное богообщение, которое можно прочувствовать только в крестном ходу, пережив это, поучаствовав. Это не всегда получается передать словами. Это нужно пережить душой», — поделилась паломница из Курской области по имени Наталья.

В основном в крестном ходе принимают участие взрослые люди, но можно увидеть и семейные пары с детьми.

«Ночной переход от Хотьково до Лавры я тоже с него начинал, очень сложно. Я шел и не понимал зачем. Ночь, дождь полил, и мы, когда пришли в Лавру то, наверное, что-то там дрогнуло в сердце и с тех пор каждый год хожу», — рассказал паломник Михаил Курдюков.

На протяжении всего маршрута организованы точки бесплатного питания от Троице-Сергиевой лавры. Для ночевок паломников принимают хостелы. Поскольку на улице жаркая погода, в процессе пешего перехода организаторы позаботились о большом количестве питьевой воды.

«Мы сложные создания, у нас не только душа. У нас не только душа, у нас и тело есть. Иногда чтобы до души дошло, нужно и через тело что-то делать. Это можно сказать древняя, психофизиологическая практика. В церкви это называется аскетика. То есть через принуждение к труду свое тело, твой дух обогащается», — отметил иерей храма Владимирской иконы Божьей Матери Артемий Матиенко.

При этом присоединиться к паломникам можно в любой момент. Всю доступную информацию о местонахождения крестного хода, местах молебнов и литургий можно найти на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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