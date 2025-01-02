Более 7 тысяч человек посетили новогодние елки в ДК «Октябрь» в Подольске

Праздничные представления для детей проходят в Подольске. На каждом зрители могут не только увидеть театральные постановки, но и стать участниками интерактивов со сказочными персонажами.

Традиционно детей встречают Дед Мороз и Снегурочка. Также ребята участвуют в творческих мастер-классах по росписи елочных игрушек.

Артисты Дворца культуры готовят новогоднее представление по мотивам сказок. Например, спектакль «Щелкунчик и Волшебный шар» прошел в Доме культуры «ЗиО». Его представили воспитанники театра-студии «Артель», театра «Подмастерья», ансамбля бального танца «Идеал», цирковой студии «Арлекин» и хореографического ансамбля «Радуга».

Развлекательная программа прошла в фойе. Эстафеты и игры провели сказочные эльфы. Также артисты представили цирковые трюки, продемонстрировали навыки фехтования, удивили танцами и песнями.

Для всех желающих работали фотозоны и выставка авторских игрушек народных коллективов «Рукодельница», «Веснушка» и образцового коллектива «Театр моды „Любава“.