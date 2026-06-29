Более 7 тысяч человек отметили День молодежи в Долгопрудном

Участников праздника поздравила от имени временно исполняющего полномочия главы округа Сергея Иванова его заместитель Светлана Курсова. «Долгопрудный — город талантливой молодежи. Это город молодых специалистов, ученых, врачей, учителей. Дорогие юноши и девушки, вы — наше будущее. Мы искренне верим в вас! Успехов вам и новых свершений!» — сказала она.

Руководителям и участникам творческих коллективов Долгопрудного торжественно вручили заслуженные награды. В парке работали четыре тематические площадки с различной программой. На «Молодости» выступали рок-группы «Картонный город» и «Определенно может быть», проходили различные музыкальные шоу, в том числе с участием группы барабанщиков CRUSH и кавер-группы «Трубачи шоу». Специальным гостем праздника стал Dino MC47.

На площадке «Мечта» организовали химические практикумы, а на «Гордости» все желающие приняли участие в изготовлении маскировочных сетей и работала выставка об истории дирижаблестроения.

На площадке «Единство» состоялись творческие мастер-классы: по актерскому и модельному мастерству от киношколы «Синемаджой», по изготовлению настоящей пиццы от кафе «Синьора Печь», мягких игрушек, украшений, изделий из дерева и многое другое.