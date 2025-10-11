Более 64 тысяч жителей Химок прошли ежегодную вакцинацию от гриппа

В Химках привились более 64 тысяч жителей, из них свыше 17 тысяч — дети. Медики отметили, что вакцинация — надежный способ укрепить иммунитет и снизить риски серьезных осложнений, особенно у пожилых людей и школьников.

Иммунитет после вакцинации формируется в течение двух недель. Это поможет подготовиться к началу пика заболеваемости.

«Вакцинация от гриппа остается самым надежным инструментом защиты организма от осложнений сезонных инфекций. Особенно важно прививать детей, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания. Каждый, кто делает прививку, укрепляет не только свой иммунитет, но и коллективную безопасность», — отметил депутат Мособлдумы и главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Перед вакцинацией врач проводит осмотр и уточняет наличие хронических заболеваний. Прививку сделают в ближайшей поликлинике. Записаться можно по телефону 122, через портал «Госуслуги» или в регистратуре. С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС.