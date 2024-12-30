Более 600 елей из лесных питомников украсили дома в Подмосковье к Новому году

Комитет лесного хозяйства Московской области организовал традиционную акцию под названием «Ель домой — всей семьей» за две недели до Нового года. Мероприятие дало жителям региона возможность выбрать и законно срубить новогоднее дерево в лесных питомниках Подмосковья.

Представители ведомства отметили, что не стоит опасаться, что данная акция нанесет вред лесному фонду. В питомниках созданы специальные плантации для любителей живых елок, где деревья готовы к вырубке. Они переросли стадию сеянца или саженца, и их пересадка повредила бы корневую систему.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов сообщил, что акция проходит уже шестой год подряд. В трех лесных питомниках — Дмитровском, Сергиево-Посадском и Ульянинском — жители могут законно срубить елку для новогодних праздников. С 14 по 30 декабря участники мероприятия выбрали и забрали домой более 620 елей и сосен.

Самым популярным новогодним деревцем вновь оказалась ель, которую выбрали 85% посетителей питомников. Остальные 15% предпочли сосны. Наибольшим спросом пользуются деревья высотой до 1,5 метра, такие выбрали более трети участников акции.

Евгений Агулов подчеркнул, что интерес к новогодним деревцам среди населения сохраняется. В этом году акцию посетили более двух тысяч человек, многие из которых приезжали семьями, чтобы вместе выбрать идеальное новогоднее дерево