Более 60 жителей проверили здоровье в поликлинике Мытищ на семейной акции

День семейного здоровья прошел в поликлинике № 6 в Мытищах. В его рамках жители округа могли пройти профосмотр.

Участниками Дня стали 68 жителей микрорайона Пироговский. Из них 20 человек — это дети.

Они сдали кровь на анализ, прошли флюорографию, сделали электрокардиограмму. Каждый мог вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции.

«В современном здании поликлиники созданы все условия для проведения семейного осмотра. Главное — иметь полис ОМС регионального образца и быть прикрепленным к нашему медучреждению», — сказала заведующая поликлиникой № 6 Татьяна Серова.

Отметим, что следующее подобное мероприятие пройдет в Мытищах 9 ноября. Жители смогут проверить здоровье в поликлинике № 1 и детской поликлинике № 4.

Обследование бесплатное. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС Московской области.

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