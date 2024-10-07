Более 60 педагогов в Лобне наградили ко Дню учителя

Педагогов Лобни поздравили с Днем учителя. В школе «Авиатика» провели концерт и награждение профессионалов, которые трудятся в сфере образования много лет.

Награды вручили 64 работникам сферы образования. Высокую оценку труда получили педагоги, которые воспитали большое количество отличников, показали успехи при подготовке детей к экзаменам и за другие заслуги.

«Сегодня будут вручены торжественные награды Министерства просвещения Российской Федерации, почетными грамотами Министерства образования Московской области, а также награды городского округа Лобни. Почетные грамоты главы, почетные грамоты Совета депутатов и почетные звания», — прокомментировала исполняющая обязанности начальника управления образования администрации городского округа Лобня Анастасия Акимова.

Учителей отметила также глава Лобни Анна Кротова. Вместе с депутатами Московской областной думы Михаилом Мурзаковым и Денисом Перепелицыным она поздравила педагогов с профессиональным праздником.

«Спасибо вам за наших отличников, спасибо за результаты ЕГЭ, спасибо за наши школы, спасибо за то, что вы сегодня с нами. За то, что помогаете нам, прославляете наш город», — сказала Анна Кротова.