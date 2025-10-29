Более 6 тысяч жителей Люберец присоединились к «Волонтерам Подмосковья» за 5 лет

Фото: Администрация г.о. Люберцы

Активисты «Волонтеров Подмосковья» в Люберцах отметили пятилетие движения. С 2020 года к объединению присоединилось свыше шести тысяч жителей округа.

За эти года добровольцы поучаствовали в более чем 6000 мероприятий. Их общий охват составил более 100 тысяч человек.

Так, волонтеры из Люберец активно участвуют в благотворительной акции «Доброе дело», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, с 2022 года. Удалось собрать и отправить более 100 тонн гумпомощи для участников спецоперации и их семей, оказать поддержку жителям новых регионов.

Каждый год добровольцы из Люберец помогают организовывать более 100 городских и областных мероприятий. Кроме того, 14 волонтеров округа вошли в команду международного музыкального конкурса «Интервидение».

Стать участником волонтерской команде Люберец могут все желающие старше 14 лет. Для этого нужно пройти регистрацию на  сайте «Волонтеры Подмосковья» или на всероссийском портале Добро.ру.

