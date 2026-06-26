Более 500 врачей приняли участие в онкологическом форуме в Подмосковье

Онкологический форум прошел в Подмосковье 26 июня. Он объединил более 500 специалистов. Это хирурги, радиотерапевты, терапевты, гинекологи, урологи и другие врачи. Они обменялись опытом и выработали новые подходы к развитию онкологической службы региона.

Форум прошел в Доме правительства Подмосковья. На нем обсудили трансформацию онкологической службы, цифровизацию процессов оказания медицинской помощи, применение искусственного интеллекта, развитие молекулярной диагностики и другие темы.

Заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин Максима Забелин отметил, что борьба с онкологическими заболеваниями остается одним из ключевых направлений развития медицины.

«Сегодня мы не только совершенствуем инфраструктуру и оснащение медицинских организаций, но и активно внедряем современные технологии, включая искусственный интеллект, развиваем систему раннего выявления онкологических заболеваний. Первый онкологический форум стал площадкой, где специалисты могут обменяться лучшими практиками и совместно определить дальнейшие направления развития онкологической службы региона», — сказал он.

Форум включал пленарную сессию, дискуссии и экспертные секции.