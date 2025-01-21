Более 500 тыс тест-полосок и глюкометров выпустили за год на предприятии в Дубне

Резидент особой экономической зоны «Дубна» — компания «АРКРЭЙ» — произвел более 500 тысяч глюкометров, лабораторных анализаторов и тест-полосок в 2024 году. В 2025-м инвестор планирует увеличить объемы производства, о чем рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В 2025 году «АРКРЭЙ» планирует выпустить одних лишь тест-полосок для диагностики сахарного диабета более 500 тысяч упаковок, не считая другой продукции.

Компания является одним из старейших резидентов ОЭЗ «Дубна» и уже более 11 лет поставляет на российский рынок продукцию для пациентов с сахарным диабетом. Предприятие выпускает еще и лабораторные анализаторы параметров мочи. В портфеле инвестора семь видов глюкометров, на стадии регистрации находятся два новых анализатора.

Продукцию подмосковной компании используют лаборатории, медицинские учреждения и аптеки не только России, но и Казахстана.