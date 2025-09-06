Более 500 человек посетили выставку моделей мототехники в Люберцах

В День города в Люберцах открыли уникальную интерактивную площадку «Семейный мотопарк» с выставкой мототехники, обучающими зонами и тест-драйвами. За несколько часов работы ее посетили свыше 500 человек, в том числе более 300 юных жителей муниципалитета.

Как рассказал депутат окружного Совета Дмитрий Кудинов, проект организовали для популяризации детского спорта и привлечения внимания к развитию мотоклубов в городском округе.

«Уже сегодня их посещают более 200 ребят. Мы хотим показать, что мотоспорт — это не только зрелищное и динамичное направление, но и отличная возможность для детей развиваться физически, учиться дисциплине и ответственности. Сегодня родители получили возможность убедиться, что мотоклубы Люберец открыты и готовы принять всех желающих», — добавил народный избранник.

Собравшиеся увидели редкие модели мототехники, а также смогли почувствовать себя в роли мотогонщиков. Для этого на площадке подготовили специальные трассы. Всего за день провели свыше 50-ти пробных заездов. Детей и взрослых обеспечили шлемами и экипировкой. За безопасностью на площадке следили опытные инструкторы.