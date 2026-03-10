Мероприятия к 8 Марта провели в школах и колледжах Подмосковья. В них приняли участие более 500 тысяч учащихся.

Мепроярияти провели «Навигаторы детства» и «Движение Первых» в рамках всероссйиской акции «Вам, любимые», рассказали в региональном Минобразования.

Так, состоялась серия семейных вечером, где школьники и студенты вместе с близкими готовили любимые блюда и представляли творческие номера. Также учащиеся оказали поддержку женщинам-ветеранам, матерям участнков СВО, пожилым и многодетным семьям.

Участники акции «Спасибо, что открыла мне мир» поделились своими историями в соцсетях. Также ребята вместе с кураторами создали индивидуальные книжки-гармошки для мам и бабушек с теплыми пожеланиями.

Кроме того, для молодежи прошла лекции «Всегда первые: как женщины России изменили историю». Им рассказали о вкладе женщин в историю страны.

Проект«Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке Минпросвещения.