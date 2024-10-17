Областной фестиваль студенческих отрядов прошел в Мытищах

Фестиваль студенческих отрядов Подмосковья состоялся в Мытищах. В нем участвовали более 50 талантливых студентов из разных городов региона, показавших не только профессионализм и трудолюбие, но и творческие способности.

Конкурс, приуроченный к 65-летию движения, состоялся на базе Российского университета кооперации. Студенты, в том числе учащиеся мытищинского филиала Московского государственного технического университета имени Николая Баумана и местного филиала Государственного университета просвещения, успешно прошедшие онлайн-отбор, получили возможность выступить на гала-концерте.

Соревнование проводилось по номинациям: вокал, хореография, театральное искусство и медиа. Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила талант участников, поблагодарив всех артистов за их мастерство и вдохновляющие выступления.

Многие участники выразили надежду, что фестиваль станет ежегодным.

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