Более 50 программ ко Дню народного единства провели в Солнечногорске
Более 50 различных активностей провели в Солнечногорске в честь Дня народного единства. Концерты, анимационные программы, турниры, игры, чаепития, мастер-классы и другие мероприятия прошли в домах культуры и парках, спортивных комплексах и образовательных учреждениях муниципалитета.
В городском парке состоялась общеобластная программа «Россия. Родина. Единство», где была организована самоварная станция с дегустацией традиционных блюд народов России. На празднике приготовили более 150 литров ухи, которой угощали всех желающих. Концертная программа включала выступления лучших коллективов округа и модный показ национальных костюмов «Знай свои корни» от шоу-дефиле «Леди Винтаж». Кроме того, в течение мероприятия работал пункт сбора гуманитарной помощи «Своих не бросаем!».
«Мы старались не только отразить необъятное богатство и разнообразие нашей культуры и традиций, но и показать, что нас сплачивало во все времена — это взаимопомощь, готовность прийти на выручку. В этом нас особенно поддержали ветеранские, молодежные организации и движения округа», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.
Главной площадкой праздника стал Дом культуры «Выстрел». На сцене выступили ансамбль народного танца «Светлица» под руководством заслуженного артиста России Владимира Пряхина и балетмейстера Елены Пряхиной, солистка городского центра народного творчества и досуга «Лепсе» Элена VЕК и ансамбль народного танца «Славница» Солнечногорской детской школы искусств.
Также в учреждении прошла коворкинг-сессия с участием юнармейцев, активистов «Движения Первых», Молодежного парламента, «Молодой гвардии единой России», военно-патриотических, поисковых и добровольческих организаций. Они рассказали о своей деятельности, провели показательные выступления, а также предложили гостям мероприятия написать письма в знак поддержки военнослужащих и изготовить окопные свечи, которые передадут в зону специальной военной операции вместе с очередной партией гуманитарного груза.
«Мы организовали интереснейшую концертную программу от лучших коллективов домов культуры, домов детского творчества, творческих студий городского округа Солнечногорск. В концерте переплеталось все то многообразие национальностей нашей великой страны, которой мы гордимся», — поделился начальник культуры администрации городского округа Солнечногорск Павел Журкевич.
Патриотическая организация «Русская община» провела на территории Дома культуры «Выстрел» семейное мероприятие «Русский Богатырь». В программе были традиционные игры и забавы, конкурсы и чаепитие. Все желающие могли ознакомиться с образцами оружия и экипировки, примерить бронежилет, пострелять из пневматического оружия и попробовать солдатскую кашу.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем народного единства.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».