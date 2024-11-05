Более 50 программ ко Дню народного единства провели в Солнечногорске

Более 50 различных активностей провели в Солнечногорске в честь Дня народного единства. Концерты, анимационные программы, турниры, игры, чаепития, мастер-классы и другие мероприятия прошли в домах культуры и парках, спортивных комплексах и образовательных учреждениях муниципалитета.

В городском парке состоялась общеобластная программа «Россия. Родина. Единство», где была организована самоварная станция с дегустацией традиционных блюд народов России. На празднике приготовили более 150 литров ухи, которой угощали всех желающих. Концертная программа включала выступления лучших коллективов округа и модный показ национальных костюмов «Знай свои корни» от шоу-дефиле «Леди Винтаж». Кроме того, в течение мероприятия работал пункт сбора гуманитарной помощи «Своих не бросаем!».

«Мы старались не только отразить необъятное богатство и разнообразие нашей культуры и традиций, но и показать, что нас сплачивало во все времена — это взаимопомощь, готовность прийти на выручку. В этом нас особенно поддержали ветеранские, молодежные организации и движения округа», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Главной площадкой праздника стал Дом культуры «Выстрел». На сцене выступили ансамбль народного танца «Светлица» под руководством заслуженного артиста России Владимира Пряхина и балетмейстера Елены Пряхиной, солистка городского центра народного творчества и досуга «Лепсе» Элена VЕК и ансамбль народного танца «Славница» Солнечногорской детской школы искусств.