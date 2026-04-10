Более 50 изобретений представили школьники на фестивале проектов в Королеве

Мероприятие «Кванториада» проходит в округе в четвертый раз. На нем юные инженеры и конструкторы из Королева и других городов Подмосковья демонстрируют свои научно-технические проекты.

Выставка изобретений стала главным событием первого дня. Проекты ребят оценили глава округа Игорь Трифонов и генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение», Герой России Борис Обносов.

Игорь Трифонов отметил, что для Королева особенно важно видеть, как традиции отечественной космонавтики продолжаются в проектах школьников и студентов. «Кванториада» показывает, сколько в городе талантливых и перспективных людей, готовых смело мыслить и создавать будущее.

Среди победителей — разработка воспитанника детского технопарка «Кванториум» Ивана Соколова. Он создал программу, которая позволяет с помощью смартфона «оживить» точные 3D-модели ракет, спутников и орбитальных станций. Проект заинтересовал специалистов Музея космоса на ВДНХ — они решили сделать стенд с использованием этой технологии.

Ученик гимназии № 9 Дмитрий Крючков представил бионический протез кисти руки с управлением от датчиков. Алеся Яхно из гимназии № 5 составила первую детскую книгу о дистанционном зондировании Земли. В ее основе — снимки планеты, которые школьники получали с борта Международной космической станции в рамках программы «Миссия EarthKAM».

Роман Екимиани из школы № 1 показал на фестивале пневматическую систему с искусственными мышцами, систему управления с голосовыми командами и считыванием движений, а также собранные руки экзоскелета и каркас для тела. В планах — доработать плечевые суставы, создать тазовую часть и ноги.

Авторы 42 проектов — ученики шестых-одиннадцатых классов, 12 проектов подготовили ребята из четвертых-пятых классов, и еще три — самые юные изобретатели из начальной школы.