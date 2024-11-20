Инклюзивный фестиваль «Живи, танцуя» прошел в Мытищах

Дети с ограниченными возможностями здоровья смогли выйти на большую сцену. Ребята показали себя в музыке и искусстве танца.

Ежегодный Всероссийский фестиваль-конкурс для танцоров с ограниченными возможностями по здоровью и инвалидов на Кубок «Арены Мытищи» — «Живи, танцуя» прошел в восьмой раз.

Участники и гости фестиваля смогли посетить профессиональные площадки для выступлений, благотворительную ярмарку изделий, сделанных особенными детьми, увлекательные мастер-классы, игровые зоны.

Главным моментом на этом фестивале стал выход на сцену участников — детей с ограниченными возможностями здоровья, которые, преодолев себя, показали творческие способности и вышли на профессиональную сцену.

География фестиваля в этом году увеличилась, выросло и количество участников, что говорит о его востребованности. Выступили на сцене 40 коллективов из 27 городов, пяти федеральных округов — это 470 человек. Фестиваль стал замечательной площадкой для общения и знакомств, где собрались особые коллективы и солисты.

Участники называли этот проект самым классным, потому что в одном месте они получили огромное количество тепла, добра и положительных эмоций, познакомились с другими участниками коллективов.

Переходящий Кубок фестиваля во второй раз подряд достался коллективу «Ступени» из города Череповец. Поддержку фестивалю оказала школе танцев «Акварель Dance» из Мытищ. Призы получили не только победители, но и все артисты, их педагоги и хореографы. Слова поддержки и пожелания участникам отправили балерина и первая солистка Большого театра Анна Тихомирова и народная артистка России Диана Гурцкая.

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