Еще 400 подростков получили первые паспорта в Подмосковье

В первом месяце года 407 молодых жителей Московской области получили свои первые паспорта гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления региона.

Чтобы подать документы на получение первого паспорта, молодым людям необходимо лично посетить многофункциональный центр (МФЦ). Это нужно сделать в течение 90 календарных дней после того, как им исполнится 14 лет.

Для оформления паспорта потребуются следующие документы:

свидетельство о рождении;

документ, подтверждающий гражданство, если в свидетельстве нет соответствующей отметки;

регистрация по месту жительства — при наличии;

две фотографии размером 3,5×4,5 сантиметра;

квитанция об оплате госпошлины (ее можно оплатить и в МФЦ).

Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, при подаче документов нужно сообщить о своем желании сотруднику МФЦ.