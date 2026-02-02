Еще 400 подростков получили первые паспорта в Подмосковье
В первом месяце года 407 молодых жителей Московской области получили свои первые паспорта гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления региона.
Чтобы подать документы на получение первого паспорта, молодым людям необходимо лично посетить многофункциональный центр (МФЦ). Это нужно сделать в течение 90 календарных дней после того, как им исполнится 14 лет.
Для оформления паспорта потребуются следующие документы:
- свидетельство о рождении;
- документ, подтверждающий гражданство, если в свидетельстве нет соответствующей отметки;
- регистрация по месту жительства — при наличии;
- две фотографии размером 3,5×4,5 сантиметра;
- квитанция об оплате госпошлины (ее можно оплатить и в МФЦ).
Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, при подаче документов нужно сообщить о своем желании сотруднику МФЦ.