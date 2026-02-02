Еще 400 подростков получили первые паспорта в Подмосковье

Фото: Администрация м.о. Чехов

В первом месяце года 407 молодых жителей Московской области получили свои первые паспорта гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления региона.

Чтобы подать документы на получение первого паспорта, молодым людям необходимо лично посетить многофункциональный центр (МФЦ). Это нужно сделать в течение 90 календарных дней после того, как им исполнится 14 лет.

Для оформления паспорта потребуются следующие документы:

Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, при подаче документов нужно сообщить о своем желании сотруднику МФЦ.

