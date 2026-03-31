Более 40 тысяч жителей Люберец прошли диспансеризацию с начала года

Заместитель главного врача Люберецкой областной больницы Нелли Вишнякова сообщила, что почти 43 тысячи жителей городского округа Люберцы прошли диспансеризацию с начала года.

Более ответственно к своему здоровью относятся женщины: свыше 25 тысяч представительниц прекрасного пола прошли обследования. Среди мужчин цифра тех, кто обратился к медицинским работникам, чтобы пройти диспансеризацию, составляет около 18 тысяч.

Нелли Вишнякова отметила, что среди выявленных проблем со здоровьем на первом месте — болезни системы кровообращения (236 случаев), среди которых сердечная недостаточность, гипертония, ишемическая болезнь сердца. На втором месте онкологические заболевания — 66 выявленных патологий. Третье место занимает сахарный диабет — 45 случаев.

Все пациенты направлены на консультации к профильным врачам-специалистам и включены в диспансерные группы для контроля за их состоянием. Цель регулярных обследований — выявить хронические заболевания на ранних стадиях, чтобы избежать тяжелых осложнений.

Жители Люберец могут пройти диспансеризацию, обратившись в свою поликлинику по месту прикрепления. Также специалисты Люберецкой областной клинической больницы выезжают для проведения скрининга на предприятия и в организации.

Для тех, кто занят на работе в будние дни, проводятся Единые дни диспансеризации во всех поликлиниках по субботам дважды в месяц. В апреле такие дни пройдут 4 и 18 апреля. Кроме того, с началом теплой погоды по субботам начнутся выезды мобильного медицинского пункта в Центральный и Наташинский парки.