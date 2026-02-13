Более 40 дворников задействовали в уборке снега в Коломне 13 февраля

Коммунальные службы Коломны вышли на уборку улиц утром 13 февраля. В работах задействовали 90 спецмашин и 44 дворника.

Утром коммунальщики вновь вышли на уборку снега в Коломне. Сегодня они расчистят дороги, общественные пространства и дворы. Всего в работах задействовали 90 спецмашин. Это тракторы, погрузчики и другая техника.

Профильные службы усилились во всех округах Подмосковья из-за сильного снегопада, который прошел 12 февраля. На этой неделе синоптики также спрогнозировали мокрый снег и ледяной дождь. В таких условиях коммунальщики трудятся в усиленном режиме круглосуточно.

