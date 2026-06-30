Более 4 тысяч жителей посетили праздник ко Дню молодежи в парке Люберец

В Люберцах главной площадкой праздника стал Наташинский парк, где собрались около 4 тысяч жителей и гостей округа. На главной сцене состоялось торжественное открытие, а также награждение активистов.

После церемонии провели интеллектуальный батл «Шейкер Квиз». Концертную программу подарили выступления групп «Васаби», «Маренго», «Культурный код». Кульминацией вечера стали пенная дискотека и фестиваль красок Холи.

В акватории прудов развернулось пространство спорта «Молодость». Зрители увидели показательные выступления на флай-борде и массовый заплыв на сапбордах с флагами Российской Федерации.

Начальник управления молодежной политики и развития добровольчества Наталья Канакова отметила, что особое внимание привлекла патриотическая зона «Гордость», организованная Люберецким отделением Ассоциации ветеранов СВО совместно с волонтерами Победы молодежного центра «Лидер». Член отделения Владимир Земсков представил две книги: «Позывной Любер» и «Я погиб за Угледар» — о подвигах бойцов на передовой.

В творческой зоне «Мечта» работали мастер-классы по росписи панам и шоперов, изготовлению свечей и кукол из соломы, плетению афрокос. Все желающие внесли вклад в создание гигантского арт-объекта «Конь-Огонь» и попробовали силы в зоне граффити.