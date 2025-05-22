Более 4 тысяч гектаров засеяли яровыми культурами в Озерах

Аграрии Озер продолжают активную посевную кампанию. Темпы работ в этом году выше, чем в прошлом.

Так, в агрохолдинге «ОСП агро» рабочие уже засеяли свыше 4140 тысяч гектаров сельхозугодий — это на 364 гектара больше показателя того же периода 2024 года. Специалисты выполнили посев ячменя, однолетних трав, травосмесей, люцерны и кукурузы, картофеля и капусты.

«Посевная продолжается. Работы проходят штатно, аграрии обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами», — прокомментировали в агрохолдинге «ОСП агро».

Отметим, что всего в посевной кампании этого года в Коломне участвуют 21 предприятие сельского хозяйства и 23 фермера. Среди них «Сосновка», «Емельяновка», «Озеры» и госпредприятие «Непецино».

Ранее мы рассказывали о том, что фермерское хозяйство из Коломны расширит производство зерновых и ягод.