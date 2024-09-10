Более 37 тысяч избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Мытищах

Итоги выборов в Совет депутатов городского округа подвели в Мытищах. Свои голоса отдали свыше 37 тысяч избирателей, «Единая Россия» получила 18 мандатов.

Выборы в окружной Совет депутатов прошли в Мытищи. Работала 101 избирательная комиссия. Около 800 наблюдателей и более 400 сотрудников правоохранительных органов присутствовали на участках. Жители Мытищ голосовали тремя возможными способами.

Избирательные участки по месту регистрации посетили 19577 человек, что составило 11,6% от общего числа жителей. Проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования 17862 избирателя, или 7,6%. Были и те, кто разным причинам не смогли прийти на избирательные участки и голосовали дома, это примерно 331 человек.

Свою гражданскую позицию в дни голосования с 6 по 8 сентября выразили 37439 граждан.

По результатам голосования партия «Единая Россия» получила 18 мандатов, ЛДПР — три мандата, «Справедливая Россия» — два мандата, по одному мандату — КПРФ и «Новые люди».

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