Более 350 куличей передали нуждающимся жителям в Балашихе

В преддверии светлого праздника Пасхи в Балашихе прошла очередная благотворительная акция. Более 350 освященных куличей раздали многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, а также семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Праздничные угощения также направили в городской Совет ветеранов и местное отделение Всероссийского общества инвалидов. Акцию организовали при поддержке главы города, секретаря местного отделения «Единой России» Сергея Юрова, городской Общественной палаты и местных предприятий.

Руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, председатель городской Общественной палаты Елена Жарова отметила, что раздача пасхальных куличей стала доброй традицией. Благодаря поддержке Сергея Юрова, авиакорпорации «Рубин» и других предприятий Балашихи, удалось поздравить семьи, которым особенно важны помощь и внимание.

Работающий с 2019 года филиал межрегиональной организации «МногоМама» в Балашихе также активно участвует в акции. Куратор проекта Татьяна Богомолова сообщила, что в их чате состоят около 400 многодетных семей. Общественная палата регулярно поддерживает их, предоставляя медикаменты, материальную помощь, а также приглашения в театры и на концерты.

Представители центра «Лучик», поддерживающего семьи с детьми-инвалидами, выразили благодарность за традиционное пасхальное угощение. Заместитель председателя центра Татьяна Апанасюк отметила, что дети и их родители всегда очень радуются получению куличей.

Общественная палата Балашихи регулярно проводит благотворительные акции, поддерживая семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, и многодетные семьи города.