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Более 3000 человек преодолели 8-километровую трассу «Гонки Героев» в Алабине

В подмосковном Алабине на полигоне прошла вторая летняя «Гонка Героев». Более 3000 участников преодолели восьмикилометровую трассу с 28 препятствиями, включая водные преграды, рукоходы, высокие стены, канатные конструкции и грязевые участки.

Финальным испытанием стал восьмиметровый «Эверест».

Лучшее время среди женщин показала блогер и актриса Наталья Зарудная — один час 10 минут 40 секунд. Среди мужчин быстрее всех дистанцию преодолел Артем Подъяблонский за 55 минут 58 секунд.

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Замруководителя «Гонки Героев» Олег Политов отметил, что число корпоративных команд, устраивающих таким образом тимбилдинг, с каждым разом растет. Организаторы рады и новичкам, и тем, кто возвращается на трассу не в первый раз. Политов подчеркнул, что гонка доступна каждому, независимо от уровня подготовки.

В фан-зоне организовали турнир по лазертагу, в котором участвовали более 100 человек. В гонке приняли участие свыше 150 корпоративных команд, также прошли Банковский чемпионат и Чемпионат Градостроительного комплекса Москвы.

«Самым сложным [оказалось] финишное испытание — залезть на „Эверест“. <… > Не с первого раза получилось, но мы это сделали», — поделился блогер и амбассадор «Лиги Героев» Станислав Писарев.

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Участница Марина Кардаполова призналась, что преодолела то, чего боялась, и теперь планирует участвовать снова.

«Бежать семьей — это колоссальная поддержка, и я знала, что я добегу точно и меня поддержат на каждом этапе. На „Гонке Героев“ я первый раз, но не последний», — заявила она.

Партнерами мероприятия выступили Газпромбанк и «Северсталь».

В прошлом году в топ-5 забега вошло предприятие из Балашихи.