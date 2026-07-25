Более 3000 человек преодолели 8-километровую трассу «Гонки Героев» в Алабине
В подмосковном Алабине на полигоне прошла вторая летняя «Гонка Героев». Более 3000 участников преодолели восьмикилометровую трассу с 28 препятствиями, включая водные преграды, рукоходы, высокие стены, канатные конструкции и грязевые участки.
Финальным испытанием стал восьмиметровый «Эверест».
Лучшее время среди женщин показала блогер и актриса Наталья Зарудная — один час 10 минут 40 секунд. Среди мужчин быстрее всех дистанцию преодолел Артем Подъяблонский за 55 минут 58 секунд.
Замруководителя «Гонки Героев» Олег Политов отметил, что число корпоративных команд, устраивающих таким образом тимбилдинг, с каждым разом растет. Организаторы рады и новичкам, и тем, кто возвращается на трассу не в первый раз. Политов подчеркнул, что гонка доступна каждому, независимо от уровня подготовки.
В фан-зоне организовали турнир по лазертагу, в котором участвовали более 100 человек. В гонке приняли участие свыше 150 корпоративных команд, также прошли Банковский чемпионат и Чемпионат Градостроительного комплекса Москвы.
«Самым сложным [оказалось] финишное испытание — залезть на „Эверест“. <… > Не с первого раза получилось, но мы это сделали», — поделился блогер и амбассадор «Лиги Героев» Станислав Писарев.
Участница Марина Кардаполова призналась, что преодолела то, чего боялась, и теперь планирует участвовать снова.
«Бежать семьей — это колоссальная поддержка, и я знала, что я добегу точно и меня поддержат на каждом этапе. На „Гонке Героев“ я первый раз, но не последний», — заявила она.
Партнерами мероприятия выступили Газпромбанк и «Северсталь».
В прошлом году в топ-5 забега вошло предприятие из Балашихи.