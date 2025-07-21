Сотрудники балашихинского предприятия АО «Криогенмаш» продемонстрировали высокий уровень подготовки и командного духа, успешно приняв участие в престижном всероссийском экстремальном забеге «Гонка героев — 2025». Команда предприятия преодолела сложнейшую полосу препятствий длиной восемь километров за один час 41 минуту, что позволило им занять почетное четвертое место среди более чем 140 корпоративных коллективов со всей страны.

В состав команды вошли представители различных подразделений предприятия: от руководителей до инженеров и молодых специалистов. Такое разнообразие позволило объединить опыт и энергию, что сыграло ключевую роль в достижении отличного результата.

Начальник бюро технологической подготовки производства Александр Ищук отметил, что «Гонка героев» — это не просто спортивное соревнование, а уникальная возможность сплотить коллектив.

«Устал, но улыбаешься, потому что рядом — свои. Это не просто забег — это драйв, преодоление себя и командный дух в чистом виде. В этом году было особенно непросто — трасса, дождь, грязь, но именно так и формируется настоящая команда», — поделился Ищук.

«Гонка героев» — это экстремальный забег с разнообразными препятствиями по пересеченной местности, организованный проектом «Лига героев». С момента основания в 2013 году это мероприятие выросло в одно из крупнейших спортивных событий России, собирая тысячи участников и сотни команд. Участникам предстоит преодолеть десятки испытаний: водные преграды, грязевые участки, стены, сети, траншеи и многое другое. Помимо физической силы и выносливости, для успешного прохождения трассы необходима слаженная командная работа и взаимопомощь.