Более 300 жителей Воскресенска прошли МРТ на новом аппарате за 2 недели

Свыше 400 исследований уже выполнили на новом аппарате магнитно-резонансной томографии в Центре здоровья в Воскресенске. Профильный кабинет открыли здесь 12 мая.

Диагностику успели выполнить для 375 пациентов. Раньше жителям приходилось обращаться за такими исследованиями в частные клиники или больницы других городов и областей. При этом стоимость услуги МРТ в частных клиниках начинается от трех тысяч рублей.

Пройти процедуру в Центре здоровья в Воскресенске жители округа могут совершенно бесплатно. Для записи на исследование нужно позвонить по номеру телефона: 8-925-890-99-30, выбрать подходящие дату и время.

Ранее мы рассказывали о том, что День здоровья пройдет в центре онкологической помощи в Воскресенске 31 мая. В его рамках специалисты проведут осмотр для выявления факторов риска развития онкологических заболеваний.