День здоровья пройдет в центре онкологической помощи в Воскресенске 31 мая

В Центре амбулаторной онкологической помощи в Воскресенске 31 мая пройдет День здоровья. Мероприятие предназначено для жителей без онкологического диагноза и тех, кто не состоит на диспансерном учете.

В рамках Дня здоровья специалисты проведут осмотр онколога для выявления факторов риска развития онкологических заболеваний. При необходимости пациентам назначат дополнительные обследования, такие как маммография, компьютерная томография легких, анализ кала на скрытую кровь и ПСА-тест.

Все желающие смогут пройти бесплатный медосмотр с 9:00 до 14:00 по адресу: Воскресенск, Больничный проезд, дом 1, корпус 2, 4 этаж.

Для записи и получения дополнительной информации можно обратиться по телефону +7 (991) 573-96-46. Необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.