Более 300 спортсменов приняли участие в фестивале в округе Пушкинский

19 марта в городском округе Пушкинский состоялось масштабное мероприятие «Лидеры спорта», собравшее более 300 человек в очном формате и по видеосвязи. Торжественное открытие фестиваля провела заместитель главы округа Ольга Жданова, также участие приняли заместитель главы Юрий Гордеев и председатель Совета депутатов Артем Садула.

На сцене представили призеров и победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. В округе работает 24 школьных спортивных клуба, воспитанники местных секций регулярно становятся призерами и победителями региональных соревнований.

Для участников организовали интерактивные площадки: полосу препятствий, симуляторы сноуборда и лыж, станцию виртуальной реальности и надувной ринг. Яркими моментами программы стали выступление коллектива чирлидинга и общая разминка с профессиональными тренерами. Кульминацией вечера стало световое акробатическое шоу «ЭНЕРДЖИ».

Фестиваль стал точкой объединения активной молодежи, для которой спорт — не просто увлечение, а образ жизни и путь к личностному росту. Участие представителей разных регионов открыло новые горизонты для сотрудничества и обмена опытом между наставниками и молодыми спортсменами.



