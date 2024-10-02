Глава Ленинского округа принял участие в заседании призывной комиссии

Руководитель Ленинского городского округа Станислав Каторов побывал на заседании призывной комиссии в военкомате. Он пообщался с будущими защитниками Отечества.

По распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в округе полностью укомплектованы составы комиссий на осеннюю призывную кампанию. За это время планируется отправить на службу более 300 молодых людей.

Станислав Каторов после разговора с призывниками отметил, что все они воспринимают службу в армии как долг настоящего мужчины и настроены оптимистично. Многие планируют по окончании срочной службы продолжить карьеру военного. «Уверен, что наши призывники с честью справятся с задачами военной службы», — сказал глава округа.

В 2024 году в муниципалитете впервые начали использовать формат электронного оповещения молодых людей, подлежащих призыву в армию. Всего за август и сентябрь ткущего года повестки получили более двух тысяч жителей округа. Процент уклонистов от военной службы по сравнению с двумя предыдущими годами значительно снизился, отметили в военном комиссариате.

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