Более 300 километров дорог обработали против гололеда в Люберцах за сутки

Специалисты дорожных служб городского округа Люберцы обработали противогололедными средствами свыше 300 километров муниципальных дорог за прошедшие сутки. Бригады работают непрерывно днем и ночью.

По словам руководителя управления дорожного хозяйства Ивана Игнатова, 6 апреля на улицы Люберец вывели снегоуборочную технику и дорожных рабочих.

«Бригады очистили 245 километров дорог и обработали 322 километра проезжих частей специальными противогололедными материалами. В работах задействовали 16 машин спецтехники», — рассказал Игнатов.

Отдельное внимание уделили очистке остановок общественного транспорта и территорий вблизи подземных и наземных переходов. Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать правила дорожного движения.

Также напомним, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии первых участков Южно-Лыткаринской дороги зимой. Она разгрузит юго-восток региона.