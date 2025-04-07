Более 300 километров дорог обработали против гололеда в Люберцах за сутки
Специалисты дорожных служб городского округа Люберцы обработали противогололедными средствами свыше 300 километров муниципальных дорог за прошедшие сутки. Бригады работают непрерывно днем и ночью.
По словам руководителя управления дорожного хозяйства Ивана Игнатова, 6 апреля на улицы Люберец вывели снегоуборочную технику и дорожных рабочих.
«Бригады очистили 245 километров дорог и обработали 322 километра проезжих частей специальными противогололедными материалами. В работах задействовали 16 машин спецтехники», — рассказал Игнатов.
Отдельное внимание уделили очистке остановок общественного транспорта и территорий вблизи подземных и наземных переходов. Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать правила дорожного движения.
Также напомним, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии первых участков Южно-Лыткаринской дороги зимой. Она разгрузит юго-восток региона.
Выставка иллюстраций к мещерским сказам пройдет в Воскресенске
МТС отменит роуминг в Крыму
Первое в России производство особых медицинских кабелей запустили в Москве
Фехтовальщица из Воскресенска победила на всероссийском турнире
Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 9 апреля
Конкурс «А ну-ка, девушки!» прошел в лицее в Павловском Посаде
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте