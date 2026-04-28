Более 300 дворников вышли на уборку улиц в Мытищах

Коммунальные службы продолжают убирать снег на муниципальных дорогах и тротуарах в Мытищах. Для устранения последствий аномальных снегопадов направили 325 дворников и 18 единиц техники.

Специалисты уделяют особое внимание внутридворовым подъездам, проходам к поликлиникам, школам, детским садам и жилым домам.

За последние сутки в Московском регионе выпало более 100% апрельской нормы осадков. Непогода пришла в столицу и Подмосковье из-за активного циклона, возникшего на выходных над Ботническим заливом.

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни в Москве гололедицу и «снежную кашу». Специалист Гидрометцентра Людмила Паршина не исключила, что снежный покров в ближайшее время вырастет еще на пять сантиметров.

В связи с непогодой коммунальные службы Московской области перевели на усиленный режим работы. Специалисты не только расчищают дороги от снега, но и убирают с путей поваленные ветром деревья.