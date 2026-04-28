Жителей Подмосковья предупредили о продолжении снегопада 28 апреля

Гидрометцентр: выпавший 28 апреля в Подмосковье снег будет сразу таять

Снегопад в столице и Подмосковье продолжится, но снег сразу будет таять. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре.

Синоптики считают, что 28 апреля Московский регион продолжит засыпать снегом, однако из-за положительных температур снежный покров не будет сильно накапливаться.

На большей части Центрального федерального округа 28 апреля прогнозируется сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду. В отдельных районах может возникнуть налипание мокрого снега и гололедица.

Ветер и снегопады обрушились на ЦФО из-за активного циклона, возникшего на выходных над Ботническим заливом, объяснили специалисты.

В связи с непогодой в Московской области до 30 апреля спрогнозировали первый класс пожарной опасности. По словам синоптиков, в ближайшие сутки столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 0 до +6 градусов. Ночью температура опустится до -4…+2 градусов.