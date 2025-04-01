Более 300 человек отправятся в армию во время весеннего призыва в Подольске

В Подольске 1 апреля началась весенняя призывная кампания. До 15 июля там планируют отправить в армию свыше 300 человек, достигших совершеннолетия.

Весенний призыв в 2025 году, как и в прошлом, пройдет по новым правилам. Срок действия решения о призыве для ребят, которые не попали армию во время предыдущих кампаний, увеличили до одного года.

На срочную службу отправятся мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Изменения не коснутся граждан, которым 27 лет исполнилось до 1 января 2024 года, и тех, кто имеет отсрочки или освобождение от воинской службы категории В: ограниченно годен.

Штраф за неявку в военный комиссариат по повестке установлен в размере до 30 тысяч рублей. Если призывника признают уклонистом, ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест до полугода или лишение свободы до двух лет. В этом году уклоняющиеся от службы не смогут сдать экзамен на получение водительских прав.

По словам военного комиссара городского округа Подольск Вадима Мокляка, с этого года через сайт «Госуслуги» будут отправлять электронные повестки.

«Но вместе с ними продолжит работать и бумажный вариант», — добавил он.

Отметим, что призывные кампании на срочную службу организуют два раза в год: весной и осенью. В этот раз солдат в армию будут набирать с 1 апреля до 15 июля.