Более 300 активистов из Подмосковья посетили фестиваль «Движения первых» на ВДНХ

«Движение первых» открыло фестиваль детства и юности на главной сцене выставки-форума «Россия» 1 июня. Его посетили свыше 300 активистов из Московской области, рассказали в пресс-службе общественной организации.

Для гостей подготовили выставочные зоны, организовали прикладные мастер-классы и уличную интерактивную программу. На торжественном открытии все станцевали флешмоб в честь Дня защиты детей, а затем устроили Шествие мечтателей. Фестиваль проходил два дня, его посетили не только жители Подмосковья, но и активисты из других городов.

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В мероприятие виртуально принял участие президент Владимир Путин. В видеообращении глава государства поздравил всех организаторов и гостей с Днем защиты детей. «Этот праздник наполнен теплотой, радостью, истинными эмоциями и широко отмечается в нашей стране, где чтут и берегут добрые, хорошие традиции преемственности поколений, подлинные семейные ценности», — сказал Путин.

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Активистка Марина Жукова из Долгопрудного рассказала, что фестиваль дал ей возможность познакомиться с ребятами не только из России, но и других стран. По мнению девушки, это лучший праздник лета. «Тут очень весело, нет ни одной свободной минутки: много активностей, лекций и мероприятий!» — поделилась она. Ранее «Движение первых» открыло регистрацию для старших вожатых и запустило три летних научных исследования. Поучаствовать в них могут все желающие.