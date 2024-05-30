«Движение первых» запустило регистрацию желающих стать старшими вожатыми

Регистрация на второй поток конкурса «Старший вожатый Движения Первых» началась, желающие могут отправить заявки до 27 июня. Об этом сообщила пресс-служба движения.

Участвовать в конкурсе могут россияне от 18 до 35 лет, обладающие лидерскими качествами. По словам организаторов, старший наставник является примером, который вдохновляет и мотивирует детей. Он также играет важную роль в развитии движения и социально-полезной деятельности молодежи.

«У тебя есть возможность стать наставником Первых!» — указали в пресс-службе.

Подробности о регистрации можно узнать на сайте.

Ранее 25 школьникам в Балашихе вручили первые паспорта в торжественной обстановке в рамках всероссийской акции «Мы — граждане России!». Мероприятие в округе реализовывает «Движение Первых».