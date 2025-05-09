Более 30 тысяч георгиевских ленточек раздадут в парке «Мира» в Коломне 9 мая

В День 80-летия Великой Победы Коломна присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Свыше 30 тысяч праздничных символов раздадут жителям школьники, юнармейцы, активисты «Движения Первых» и волонтеры.

Как рассказала руководитель отделения «Юнармии» в Коломне Ирина Слепова, в День Победы 9 мая каждый желающий получит в парке «Мира» черно-оранжевую ленту, напоминающую совей расцветкой огонь и пороховой дым Победы в Великой Отечественной войне.

«Георгиевская ленточка символизирует нашу историческую память, уважение и бесконечное признание к тем, кто защитил Родину, отстоял свободу», — добавила она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы и подчеркнул, что страна будет помнить каждого, кто не вернулся домой.