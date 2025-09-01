Более 30 тысяч человек посетили фестиваль современной культуры в парке Малевича
С 30 по 31 августа в парке Малевича Одинцовского округа прошел первый фестиваль современной культуры, посвященный русскому авангарду. По данным Минкульта Подмосковья, его посетили более 30 тысяч человек.
Гости участвовали в лекциях, мастерских и перформансах, смотрели концерты и выставки. Главным событием стало открытие арт-объекта Николая Полисского «Супрематический лес» — инсталляции высотой более 12 метров с кубом, символизирующим «Черный квадрат» Малевича.
«Три года назад было очень много вопросов про парк Малевича: почему он так назван, почему Григорий Орехов создал входную группу с отсылкой к черному квадрату. В 2022 году при поддержке Третьяковской галереи с участием кураторов Ксении Новохатько и Ирины Горловой родился проект арт-объектов на территории парка Малевича, что стало ответом на вопрос, при чем тут Малевич? Парк Малевича стал арт-парком. Наш фестиваль — это кульминация нескольких лет работы в этом ключе», — прокомментировала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.
На фестивале работали музыкальная сцена «Квадрат звука», образовательная программа «При чем тут Малевич?» и детская программа «Будь как Казимир». Также на мероприятии представили выставку победителей конкурса «Символы Подмосковья».
«Совместно с Министерством культуры и туризма Московской области и АНО „Московская областная дирекция по развитию парков“ мы представили пилотный проект. Мы работаем с большим искусством для неподготовленного зрителя, поэтому должны были учесть и продумать все точки зрения. Здесь, в парке, уже присутствовала масштабная коллекция арт-объектов, авторам которых очень важно было отдать дань уважения», — подчеркнула генеральный продюсер фестиваля «Малевич» Юлия Бычкова.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Вишняковского лесопарка в Балашихе. Сейчас там уже работают кафе, обустроены смотровые площадки и набережная. Гости могут гулять по комфортным пешеходным дорожкам со смотровыми площадками.