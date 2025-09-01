Более 30 тысяч человек посетили фестиваль современной культуры в парке Малевича

С 30 по 31 августа в парке Малевича Одинцовского округа прошел первый фестиваль современной культуры, посвященный русскому авангарду. По данным Минкульта Подмосковья, его посетили более 30 тысяч человек.

«Три года назад было очень много вопросов про парк Малевича: почему он так назван, почему Григорий Орехов создал входную группу с отсылкой к черному квадрату. В 2022 году при поддержке Третьяковской галереи с участием кураторов Ксении Новохатько и Ирины Горловой родился проект арт-объектов на территории парка Малевича, что стало ответом на вопрос, при чем тут Малевич? Парк Малевича стал арт-парком. Наш фестиваль — это кульминация нескольких лет работы в этом ключе», — прокомментировала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Гости участвовали в лекциях, мастерских и перформансах, смотрели концерты и выставки. Главным событием стало открытие арт-объекта Николая Полисского «Супрематический лес» — инсталляции высотой более 12 метров с кубом, символизирующим «Черный квадрат» Малевича.

На фестивале работали музыкальная сцена «Квадрат звука», образовательная программа «При чем тут Малевич?» и детская программа «Будь как Казимир». Также на мероприятии представили выставку победителей конкурса «Символы Подмосковья».

«Совместно с Министерством культуры и туризма Московской области и АНО „Московская областная дирекция по развитию парков“ мы представили пилотный проект. Мы работаем с большим искусством для неподготовленного зрителя, поэтому должны были учесть и продумать все точки зрения. Здесь, в парке, уже присутствовала масштабная коллекция арт-объектов, авторам которых очень важно было отдать дань уважения», — подчеркнула генеральный продюсер фестиваля «Малевич» Юлия Бычкова.

